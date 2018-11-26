كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| قلم رصاص ميكانيكي مصنوع يدويًا وفخم بما يكفي للاحتفاظ به

متابعة-سنيار: عادة ما تصنع أقلام الرصاص من البلاستيك، ومواد رخيصة، مما يعرضها للكسر و التلف، ولأن المواد الرخيصة تخلق النفايات والتلوث، قرر نيكولاس همنغواي تقديم بديل يشجع المستخدمين على تقييم أقلامهم واستخدامها لسنوات عديدة، من خلال تقديم قلم ميكانيكي أطلق عليه “the Mark II”.

ومن المثير للاهتمام أن هذا القلم الميكانيكي يلقى استحسانًا جيدًا وحصل على آراء إيجابية من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

تتوافر هذه الأقلام المصنوعة من الألومنيوم والنحاس والفولاذ المقاوم للصدأ، كبديل أنيق وبسيط لقلم الرصاص المعتاد، وهو القلم الثاني من شركة Hemi Wear (شركة Hemingway)، ويتضمن تحسينات على صعيد التصميم بما في ذلك المزج المحيطي شبه المستمر للبراميل والحبيبات.

قلم “the Mark II” متاح للدعم على موقع التمويل Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 54 جنيهًا إسترلينيًا (72 دولارًا أمريكيًا تقريبًا)، وسيتم شحنه إلى الداعمين في شهر نوفمبر.