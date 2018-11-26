الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة غدا (فيديو)

محمد طاهر ابو الجود
حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، السائقين من الشبورة المائية الكثيفة خلال ساعات الصباح الباكر، على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والأراضي الزراعية، مطالبًا بضرورة توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة واتباع تعليمات المرور.
وأشار "عبد العال"، خلال مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، تقديم لبنى عسل، إلى أن هناك انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تصل العظمى إلى 23، والصغرى إلى 14 درجة مئوية، وتقل على التجمع الخامس والمناطق المكشوفة لتصل إلى 9...
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