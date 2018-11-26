شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث PUBG للموبايل: 9 تغييرات جديدة ستظهر لك عند اللعب فى المرة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتسبت لعبة PUBG Mobile الكثير من الجاذبية فى الأسابيع القليلة الماضية، وحصلت اللعبة مؤخرا على تحديث جديد وفر العديد من المميزات للمستخدمين فى جميع أنحاء العالم والذى لم يكن يحتوى على سيارات جديدة فحسب، بل بنادق جديدة بالإضافة إلى وضع أكثر صعوبة والعديد من التحسينات، وفيما يلى نعرض كل ما هو جديد فى اللعبة كما يلى: - إتاحة بندقية M762 automatic داخل اللعبة. - يمكنك الآن ركوب إسكوتر. - الوضع الليلى، حيث يمكن للاعبين ممارسة اللعبة باستخدامه. - يمكن للمستخدمين الآن تحدى أنفسهم عبر وضع Hardcore mode. - تصميم جديد للأسلحة والمعدات داخل اللعبة. - توفير ملابس نادرة لأول مرة. - سهولة الشراء من المتجر عبر نقاط BP أو RP. - خيار تخصيص اللغة أصبح أكثر سهولة ويسر داخل اللعبة. - تعديل نظام الدردشة داخل اللعبة أصبح أفضل.

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث PUBG للموبايل: 9 تغييرات جديدة ستظهر لك عند اللعب فى المرة القادمة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .