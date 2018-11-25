هاتف Samsung القابل للطي قد يكلف أكثر من 2000 دولار!

فاطمة أيت طالب - دبي - أكد تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت، وفقاً لمصادر مطلعة، أن هاتف سامسونغ القابل للطي، Samsung Flex، أو أياً كان ما سيحمله الاسم النهائي للهاتف، قد يكلف المُستخدمين مبلغاً مالياً كبيراً إن أرادوا اقتناءه.

و بحسب هذه المصادر، فإن خطط سامسونغ قد تم إعدادها بالفعل للأسواق البريطانية، و أن الهاتف سيكلف هناك ما يتراوح بين 1500 إلى 2000 باوند، أي ما يعادل نحو 1900 إلى 2500 دولار، و هذا يعني أن هاتف سامسونغ الجديد قد يُكلف مبلغاً يفوق الألفي دولار بالفعل.

هذا الهاتف – إن صدقت هذه التقارير – سيكون أغلى هواتف سامسونغ على الإطلاق، و من المتوقع أن يتم إطلاقه في الأسواق في النصف الأول من العام القادم 2019.