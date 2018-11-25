عائدات Candy Crush في أكتوبر 2018 تتجاوز 128 مليون دولار

فاطمة أيت طالب - دبي - فيما يتعلق بالعائدات التي يتم تحقيقها عن طريق متجر آبل الرقمي أو Google Play، فإن معظم الأموال لا زالت تأتي عن طريق ألعاب الفيديو. بحسب تقريرٍ من وكالة Sensor Tower لرصد المبيعات، فإن Candy Crush لا زالت تحقق الكثير من الأموال، و ما زالت تحظى بشعبية كبيرة.

هذه اللعبة التي أنتجتها شركة King، و التي أضحت جزءاً من مجموعة Activision Blizzard التجارية، قد حصدت 128 مليون دولار في شهر أكتوبر الماضي فحسب، و ذلك بارتفاع مقداره 8% مقارنة مع شهر سبتمبر، و الذي حققت فيه 119 مليون دولار من العائدات.

معظم هذه العائدات أتت عن طريق إصدار Candy Crush Saga، و التي حققت لوحدها قرابة 82 مليون دولار، و بنسبة 64% من العائدات الكلية. بصورة عامة، حققت ألعاب Candy Crush عائدات تتجاوز 1.33 مليار دولار في 2018 منذ بدايته.