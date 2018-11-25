Pokémon Let’s Go تبيع أكثر من 3 مليون نسخة في الأسواق خلال أول أسبوع من إصدارها

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فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Nintendo اليابانية، بأن لعبة Pokémon Let’s Go: Pikachu و Pokémon Let’s Go: Eevee، قد تمكنت من بيع 3 مليون نسخة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الأول لها في الأسواق، علماً أنها بدأت البيع منذ 16 نوفمبر الماضي، و قد صدرت بصورة حصرية على جهاز Nintendo Switch.
هذه اللعبة هي أحد العناوين الرئيسية التي تعتمد عليها الشركة لدفع جهازها Switch إلى الأمام في موسم العطلات المسيحية، موسم البيع الأقوى في الأسواق العالمية، و تستهدف Nintendo من خلال هذه اللعبة، الجمهور الذي قام بلعب Pokemon GO على الهواتف الذكية، و التي تجاوزت عائداتها المليار دولار، من خلال إمكانية ربط اللعبتين.
Pokémon Let’s Go صدرت أيضاً مع طرفية Poke Ball Plus التي يمكن استخدامها للعب، و يتم بيعها مع اللعبة بحزمة واحدة يصل سعرها إلى 99.99 دولاراً.
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