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تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. كويكبان يمران بالقرب من الأرض وجهاز للمصابين بالشلل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع العالم العديد من الأخبار التقنية التى تم نشرها على مدار اليوم، والتى تناولت العديد من القضايا الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، ورصدت أحدث المزايا التى تختبرها التطبيقات المختلفة، وإذا من المهتمين بعالم العلوم والتكنولوجيا وتريد معرفة أهم ما حدث، سنرصد لك فيما يلى أبرز ما حدث على مدار اليوم.

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