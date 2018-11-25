شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. كويكبان يمران بالقرب من الأرض وجهاز للمصابين بالشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع العالم العديد من الأخبار التقنية التى تم نشرها على مدار اليوم، والتى تناولت العديد من القضايا الخاصة بشركات التكنولوجيا العملاقة، ورصدت أحدث المزايا التى تختبرها التطبيقات المختلفة، وإذا من المهتمين بعالم العلوم والتكنولوجيا وتريد معرفة أهم ما حدث، سنرصد لك فيما يلى أبرز ما حدث على مدار اليوم. خبراء يحذرون: ارتفاع غازات الاحتباس الحرارى وحل المشكلة أصبح شبه مستحيل بعد البلاك فرايداى.. اعرف إيه هو الـ Cyber Monday فاقد الشيء يخترعه.. ابتكار جهاز يحول أفكار المصابين بالشلل لنص مكتوب رئيسة تنفيذية سابقة بـ"جوجل" و"فيس بوك" تبتكر أجهزة رخيصة للكشف عن الأورام ناسا تحذر: كويكبان عملاقان يمران بجوار الأرض اليوم

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