مُحلل NPD يُشير إلى تغير دورة حياة أجهزة الألعاب المنزلية في السوق الأمريكي

فاطمة أيت طالب - دبي - شهد هذا الجيل من أجهزة الألعاب المنزلية و ربما للمرة الأولى، صدور أجهزة ألعاب منزلية مُحسنة في العتاد و المواصفات في منتصف الجيل، و ذلك عن طريق كلّ من Xbox One X و Playstation 4 Pro، و بذلك لم يعد المستخدمون المحبون للتكنولوجيا مضطرون للانتظار إلى نهاية الجيل للحصول على ترقية بارزة للعتاد.

حسناً، هذا انعكس أيضاً بصورة إيجابية على مبيعات الأجهزة المنزلية، فجهاز سوني المنزلي البلايستيشن الرابع بات يُحطم أرقاماً قياسية في المبيعات، و كذلك ارتفعت مبيعات Xbox One بصورةٍ بارزةٍ عن العام الماضي.

بحسب Mat Piscatella مُحلل وكالة NPD لرصد المبيعات في السوق الأمريكي، فإن توقع المبيعات أصبح أصعب من أيّ وقتٍ مضى بسبب هذه الأجهزة، بالإضافة إلى زيادة تجاوب المستهلكين مع التخفيضات و العروض المكثفة التي تقوم بها شركات الطرف الأول.

دورة الأجهزة المنزلية اختلفت كثيراً بصدور هذه الأجهزة، و لم تعد سهلة التوقع مثل السابق عندما كان نسق المبيعات مشابه للأجهزة السابقة تاريخياً.