شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو فكرت تشتغل هناك.. 30 سؤالا قد توجه إليك فى مقابلة العمل بأمازون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شركة أمازون واحدة من أكبر الشركات فى العالم بقيادة أغنى رجل على هذا الكوكب، لذا فمن الطبيعى جداً أن تحتل المرتبة الأولى بين الباحثين عن عمل، لكن هل تساءلت يوما عن نوعية الأسئلة التى تطرحها الشركة فى المقابلات عندما تقوم بتعيين أشخاص؟ إذ كشف موقع Glassdoor أحد أكبر مواقع التوظيف عن الأسئلة التى تطرحها أمازون فى مقابلتها، وفيما يلى نعرض 30 سؤال طرحتها الشركة على لعديد من المتقدمين للوظائف كما يلى:

- قدم مثال على مشروع بدأته وقمت بإدارته من الألف إلى الياء؟

- كيف يمكن تشجيع الموظفين؟ من هو الزعيم؟

-ما الذى يبقيك مستيقظا ليلا؟

- ما هو الالتزام الذى لا يمكنك القيام به؟

-إذا كنت مشرفا على شبكة الإنترنت، وتتلقى هجمات إنترنت، إضافة إلى ملايين من الزيارات فى الوقت نفسه، كيف يمكن تجنب تعطل الخوادم؟

- ما الذى ستفعله إذا كنت تريد أن تؤذى أعمال أمازون؟

-فكر فى منتج أو نشاط تجارى جديد فى أمازون، ووضح كيف ستقرر إنشاء المنتج وإطلاقه؟

- ما هو الحيوان الذى تريد أن تكونه ولماذا؟

-إذا اقررت أمازون بدء نشاطًا لتأجير الكتب المستعملة، فكيف يمكنك تسعيره؟

- كيف يمكنك إنشاء سعر لـ Amazon Prime؟

- هل ينبغى على أمازون الدخول فى مجال بيع العدسات اللاصقة؟

- صف وقتًا قمت فيه بعمل غير متوقع للوصول إلى حل؟

-هل الاشتراك فى خدمة أمازون الشهرية فكرة جيدة؟ كيف يمكنك إنشاء خطة عمل لذلك؟

- كيف يمكنك توفير 10 ملايين دولار لأمازون؟

- ما هو تأثير تقديم برنامج Amazon Prime للطلاب مجاناً؟

- ما هو الشىء الأكثر اضطراباً الذى قمت به؟

- كيف يعمل الإنترنت؟

- كيف يمكنك تقدير عدد المستخدمين الجدد الذى تحصل عليه Amazon فى يوم واحد؟

- كيف يمكنك تصميم ثلاجة للمكفوفين؟

- إذا كنا سنبيع منتجات جديدة لشركة كورية جنوبية على موقعنا، فما الذى سنحتاج إلى معرفته؟

- ماذا تعرف عن أمازون ؟

- إذا أطلق وول مارت بعروض ترويجية جديدة للغاية لعيد الميلاد، كمحلل مالى، فماذا ستفعل؟

- ما هى أعظم قصة نجاح تراها؟

- ما هو رأيك فى تحدى أمازون الآن؟

- كيف يمكنك تحديد المنتجات التى يتم تسويقها باستخدام مواقع ويب محدودة؟

- إذا تم تكليفك بإيجاد 10،000 منتج جديد لإضافته إلى Amazon، فكيف يمكنك البحث عن المنتجات المراد إضافتها؟

-ماذا ستفعل إذا رفضنا لك لهذه الوظيفة؟

-كيف يمكنك إنشاء موقع مواعدة للأشخاص الذين يرغبون فى خيانة أزواجهم؟

- ما الفرق بين الإدارة والقيادة؟

- ما هو المقال الذى قرأته عن أمازون مؤخرًا؟