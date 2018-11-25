تكنولوجيا: Razer تطلق إعلان تشويقي للوحة مفاتيح لاسلكية لأجهزة Xbox One

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتيح شركة مايكروسوفت لمستخدمي Xbox One الآن إستخدام لوحات المفاتيح أو الفارة مع منصة ألعاب Xbox One، واليوم تطلق Razer إعلان تشويقي للوحة مفاتيح لاسلكية صممت لمستخدمي منصة الألعاب.

قدمت شركة مايكروسوفت مؤخراً ميزة دعم لوحة المفاتيح والفارة على منصة Xbox One، وتتوفر الميزة الجديدة بالفعل للمستخدمين الآن، حيث يمكن أن تتصل منصة الألعاب مع أي من لوحات المفاتيح اللاسلكية أو الفارة أيضاً.

ومن المرتقب أن تأتي الملحقات الجديدة من لوحات المفاتيح والفارة المصممة لدعم منصة الألعاب خلال العام المقبل، إلا أن أول الشركات التي تستعد لطرح هذه الملحقات هي Razer.

ويأتي هذا الإعلان التشويقي في إطار إعلان مايكروسوفت وRazer الشراكة بينهم مؤخراً، لتقدم Razer في البداية الملحقات التي تدعم الميزة الجديدة على منصة Xbox One، حيث كشفت الشركة في إعلانها التشويقي عن الملامح الأولى للملحقات القادمة، والتي تنطلق في معرض CES خلال عام 2019.

كما يكشف الإعلان التشويقي عن لوحة مفاتيح لاسلكية بتقنية Choma مع إضاءة تفاعلية، أيضاً تضم لوحة المفاتيح زر مخصص لمنصة Xbox، ومن المقرر أن تكشف Razer عن تفاصيل أكثر حول الملحقات القادمة في يناير من عام 2019 خلال فعاليات المعرض.

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