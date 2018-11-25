الولايات المُتحدة الأمريكية تُحرض شُركاءها على التخلي عن استخدام تكنولوجيا شركة Huawei

فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقريرٍ من Wall Street Journal، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض شركائها على عدم استخدام تكنولوجيا الاتصالات من شركة Huawei الصينية، التي تقوم بتزويد العديد من شركات الاتصالات و مزودي الانترنت بالبنية التحتية و المعدات.

مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية قد تواصلوا مع حكومات و ممثلي شركات من دول حليفة تستعمل معدات Huawei، و شرحوا لهم ما هي الأخطار الأمنية المتمثلة في استعمال تكنولوجيا الشركة الصينية. بينما تدرس واشنطن إمكانية زيادة الدعم المالي لتطوير قطاع الاتصالات للدول التي ستتجنب تقنيات و معدات Huawei.

واحدة من مخاوف الحكومة الأمريكية تتمثل في استعمال هذه المعدات و التقنيات في الدول التي تحتوي قواعداً عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، مثل ألمانيا و إيطاليا و اليابان.