الولايات المُتحدة الأمريكية تُحرض شُركاءها على التخلي عن استخدام تكنولوجيا شركة Huawei

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فاطمة أيت طالب - دبي - بحسب تقريرٍ من Wall Street Journal، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بتحريض شركائها على عدم استخدام تكنولوجيا الاتصالات من شركة Huawei الصينية، التي تقوم بتزويد العديد من شركات الاتصالات و مزودي الانترنت بالبنية التحتية و المعدات.
مسؤولون من الولايات المتحدة الأمريكية قد تواصلوا مع حكومات و ممثلي شركات من دول حليفة تستعمل معدات Huawei، و شرحوا لهم ما هي الأخطار الأمنية المتمثلة في استعمال تكنولوجيا الشركة الصينية. بينما تدرس واشنطن إمكانية زيادة الدعم المالي لتطوير قطاع الاتصالات للدول التي ستتجنب تقنيات و معدات Huawei.
واحدة من مخاوف الحكومة الأمريكية تتمثل في استعمال هذه المعدات و التقنيات في الدول التي تحتوي قواعداً عسكرية للولايات المتحدة الأمريكية، مثل ألمانيا و إيطاليا و اليابان.
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