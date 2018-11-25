تكنولوجيا: أورنج مصر تحتفل بحصولها على جائزة أسرع شبكة فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجائزة وفقاً لتطبيق Speedtest من شركة Ookla العالمية

احتفلت أورنچ مصر خلال فاعليات معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2018 بحصولها علي جائزة أسرع شبكة في مصر وفقا لتطبيق Speedtest بعد اختبارات لسرعة البيانات التي جاءت مطابقة للمعايير الدولية ومتفوقة على جميع الشبكات الأخرى في مصر. ونتيجة لهذا التقييم وعقب اختبارات لقياس سرعة الشبكة علي موقع Speedtest خلال الربع الثاني والثالث من عام 2018، يحق لشركة اورنچ مصر استخدام الحقوق التجارية لعلامةOokla في حملاتها كأسرع شبكة في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المهندس ياسر شاكر وقيادات شركة اورنج

قامت شركة Ookla بتقييم كفاءة خدمات الشبكات بمصر من خلال مجموعة من المعايير تقوم على احتساب بيانات حصيلة اختبارات يجريها مستخدمو الإنترنت، ويقوم على أساسها تطبيق Speedtest من Ookla بتقييم سرعة المشغلين في السوق وعلى أساس تحليل دقيق يتم تحديد أسرع أداء للمشغل خلال الفترة التي يتم منح الجائزة فيها .

وبهذه المناسبة أكد المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة اورنچ مصر "أن الشركة استحقت هذا المركز وهذه الجائزة عن جدارة ، حيث تمكنت الشركة من ضخ استثمارات بلغت 4 مليارات جنيه خلال العام الحالي مستهدفة رفع كفاءة الشبكة والبنية التحتية الخاصة بها وهو ما جعل اورنچ أسرع شبكة في مصر وذلك بناء على مقاييس عالمية" .

من جانبه، قال آدم كيتنج مدير عام المبيعات لشركة Ookla لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا " اليوم نمنح اورنچ الجائزة بعد النتائج التي حققتها خلال الربع الثاني والثالث من هذا العام".

"من خلال الفوز بهذه الجائزة ، تبرهن اورنچ مجددًا على التزامها المتميز بتوفير شبكة قوية وسرعات عالية لعملائها في جميع أنحاء مصر".





المهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأورنج مصر يتوسط قيادات الشركة أثناء افتتاح معرض Cairo ICT 2018

أورنچ مصر تحتفل بحصولها على جائزة أسرع شبكة فى مصر

أورنچ مصر تحصل على جائزة أسرع شبكة فى مصر