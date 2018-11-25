"دو" تطلق حلول وخدمات إدارة الامتثال والمخاطر لعملائها من المؤسسات في الإمارات

دبي - الخليج 365 :

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن إضافة خدمات "إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني والامتثال المستمر في الوقت الحقيقي" إلى محفظتها المتكاملة من عروض مركز البيانات والخدمات السحابية المدارة من خلال شراكة جديدة مع شركة Caveonix Solution. وتهدف دو من إطلاق الخدمات الجديدة إلى توفير حلول متطورة لضمان تلبية متطلبات الشركات الكبيرة مثل الجهات الحكومية والمؤسسات المالية بدولة الإمارات فيما يتعلق بحماية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومحتوى عملياتها السحابية بشكل استباقي إلى جانب تعزيز المسائل الخاصة بالامتثال المعقد والمتطلبات التنظيمية الأخرى.

تحتاج الشركات الكبيرة والمؤسسات المالية والمصرفية بدولة الإمارات إلى إطار آلي متقدم في عملياتها واستراتيجياتها لتعزيز قدراتها وإمكانياتها في إدارة المخاطر والمسائل المتعلقة بالامتثال ما يمكّنها من الوفاء بالالتزامات التنظيمية. ومع ذلك، فإن ضمان الامتثال الشامل غالباً ما يشكل تحدياً كبيراً يتطلب حلولاً متقدمة يمكنها أن تساهم ليس فقط بمراقبة الامتثال بشكل مستمر ولكن أيضاً بإدارته عبر نماذج الخدمات السحابية الخاصة والعامة والهجينة.

وتعليقاً على إطلاق الخدمات الجديدة، قال فريد فريدوني، نائب الرئيس التنفيذي، قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: "يسعدنا التعاون مع شركة Caveonix Solution كشريك موثوق في مجال خدمات مركز البيانات والخدمات السحابية المدارة لتمكين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمصرفية من توفير حماية شاملة لعملياتها وتزويدها بخدمات متطورة لإدارة الامتثال وتلبية المعايير التنظيمية الأكثر صرامة مثل معيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI ونظام حماية البيانات العامة GDPR والمنظمة الدولية للمعايير "الأيزو" ISO وغيرها. ومن شأن الحلول الجديدة أن تتيح لعملاء دو من المؤسسات العمل بكل ثقة عبر نماذج الخدمات السحابة وتعزيز فعالية وكفاءة عملياتها مع ضمان الوفاء بمتطلبات الامتثال".

من جانبه، قال كاوس فالتنكار، الشريك المؤسس والرئيس والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة كيفيونكس: "يسعدنا التعاون مع دو، الشركة الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة لتزويدها بحلول متطورة لإدارة المخاطر الإلكترونية والامتثال، حيث ستقدمها دو لعملائها كجزء من محفظة حلولها وخدماتها المقدمة عبر مركز البيانات والخدمات السحابية المدارة. وستمكّن هذه الحلول المؤسسات من تلبية معايير القطاع والامتثال التنظيمي إضافة إلى تعزيز قدراتها الدفاعية النشطة ضد التهديدات المحتملة عبر السحابة الهجينة من خلال توفير مراقبة آلية مستمرة وتحليل كمي لمخاطر التطبيقات ومحتواها. إن أحد أهم مجالات أعمال ريسك فورسايت هو تحليل نقاط الضعف بشكل كامل إضافة إلى المسائل المتعلقة بالإعدادات على مستويات البنية التحتية والمنصة والتطبيق إلى جانب التقييم المستمر لمواكبة المعايير التنظيمية".

تمكنت دو من جمع تقنيات رائدة مع فريقها المتكامل من ذوي المهارات العالية في مجال خدمات العمليات والمخاطر والامتثال لتطوير واستقدام حلول وخدمات رائدة تستند إلى إطار إدارة المخاطر العالمي عبر مركز البيانات والخدمات السحابية الخاصة والعامة والهجينة المدارة وذلك بهدف ضمان تلبية متطلبات إدارة وتجنب المخاطر وتعزيز الامتثال للوائح التنظيمية في القطاع. ومع توفير خدمات "إدارة مخاطر الأمن الإلكتروني والامتثال المستمر" من شركة "ريسك فورسايت" إلى محفظتها الشاملة من الحلول، تعزز دو محفظتها المتكاملة من الخدمات والحلول السحابية المدارة التي توفرها لعملائها من المؤسسات.