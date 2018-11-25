"اقتصادية دبي" و"فيزا" توقعان شراكة لتعزيز التجزئة والتسوق الرقمي للعملاء

دبي - الخليج 365 :

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع شركة فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات الرقمية؛ مذكرة تفاهم تهدف إلى تنمية قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات، وتشجيع التجار على اعتماد الحلول الرقمية في أعمالهم، وتثقيف المستهلكين حول فوائد المدفوعات الرقمية والتسوق والدفع عبر الإنترنت. وتسعى اقتصادية دبي من خلال هذه الشراكة إلى دعم التحول الرقمي في إمارة دبي، وتمكين المستهلكين والتجار للاستفادة القصوى من الفرص المتنامية للتسوق عبر شبكة الإنترنت، وتعزيز سمعة دبي كواجهة عالمية ورائدة في مجال التسوق الرقمي.

وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت بمقر اقتصادية دبي في قرية الأعمال، كل من سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، و مارشيلو باريكوردي، مدير عام "فيزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى جانب حضور عدد من المدراء التنفيذيين من كلا الجهتين. وتعد هذه المذكرة استمرارية لجهود الجهتين في دعم قطاع التجزئة، إذ شملت الشراكة السابقة التروّيج العادات الآمنة في التسوق عبر شبكة الإنترنت، وتثقّيف المستهلكين حول الطرق التي تساعدهم على تجنّب عمليات الاحتيال في الدفع.

بهذه المناسبة قال سعادة سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: "يسعدنا التعاون مع "فيزا" لدعم قطاع المدفوعات والشراء الرقمي، والعمل على تسريع وتيرة التحول الذكي لإمارة دبي ودولة الامارات، الأمر الذي يواكب توجيهات القيادة الرشيدة وتطلعات مئوية الإمارات 2071، ويترجم هدفها الأسمى والمتمثل في جعل دبي المنصة الرقمية الأولى في تجارة التجزئة، وأسعد وأذكى مدينة على مستوى العالم".

وأضاف القمزي: "تسعى اقتصادية دبي إلى مواصلة بناء شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافها الرامية في دعم مجتمعات الأعمال وحماية المستهلك، وتنص مذكرة التفاهم على تسريع وتيرة انتقال دبي ودولة الامارات إلى مجتمع رقمي، بحيث تنجز معاملات الدفع بطريقة أسهل وأسرع وبكل ثقة من خلال التسوق عبر الإنترنت، الأمر الذي يدعم بدوره مصالح الأفراد، والشركات الناشئة وبالأخص المزودة لخدمات حلول التكنولوجيا المالية".

وستشهد المرحلة المقبلة إعداد مؤشر سنوي بالتعاون مع فيزا، وذلك لمراقبة نمو التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، وسيسهم هذا التعاون المستهلكين والشركات بدبي في الارتقاء بتجربة التسوق الإلكترونية في دولة الإمارات، وتعزيز عامل الشفافية في قطاع التجارة الإلكترونية.

من جانبه قال مارشيلو باريكوردي، مدير عام "فيزا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تواصل فيزا‘ التعاون مع شركائها في منظومة الدفع، مثل اقتصادية دبي، وذلك بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات في التحول إلى مجتمع ذكي وغير نقدي قائم على المعرفة. ونحن نعتبر التجارة الإلكترونية مجالاً استراتيجياً بالغ الأهمية يمكن Visa‘ من إتاحة قيمة مضافة لدعم مساعي الدولة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز ثقة المستهلك وتجارب للعملاء، والارتقاء بمبادرات الحكومة الإلكترونية".

وأضاف باريكوردي: "تسلط هذه الشراكة الضوء على الحاجة الملحّة لتعزيز تجارب العملاء عند التسوق عبر الإنترنت. وتندرج سلامة وأمان حامل البطاقة في صميم أعمال فيزا‘، بالإضافة إلى توفير بيئة تسوق إلكترونية آمنة. ونحن، إلى جانب اقتصادية دبي، ملتزمون بتحسين مجال المدفوعات، وتسهيل عمليات الدفع، مع الاستمرار في الحفاظ على تخفيض معدلات الاحتيال في دولة الإمارات من مستوياتها الحالية والتي تعتبر بحد ذاتها الأدنى".