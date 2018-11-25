"سوق دبي المالي" يطلق تطبيقاً يعزز قدرة المستخدمين على التحكم ببطاقة الخصم المباشر الرائدة...

دبي - الخليج 365 :

أعلن "سوق دبي المالي" عن إطلاق تطبيق متكامل يعزز قدرة حاملي بطاقته للخصم المباشر "آيفستر" على استخدامها بكفاءة ويمنحهم مستويات أعلى من التحكم بمعاملاتها، وبالتالي الارتقاء بمعايير المرونة والأمان التي تتمتع بها البطاقة تماشياً مع احتياجاتهم. وبهذه الخطوة، يصبح "سوق دبي المالي" إحدى أوائل المؤسسات المالية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة تبادر إلى إطلاق مثل هذا التطبيق المبتكر.

ويأتي التطبيق المخصص للهواتف المتحركة ثمرة لجهود فريق "سوق دبي المالي" الذي عمل بنفسه على تطويره بالتعاون مع شركة "نتورك إنترناشيونال"، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويعد الحل المبتكر للتحكم بمعاملات البطاقة بمثابة أداة شخصية للخدمة الذاتية، تمنح حاملي البطاقة من كبار المستثمرين أو أولياء الأمور الراغبين بالإشراف على البطاقات الإضافية التي يمنحوها لأبنائهم، قدرة كاملة ومباشرة للتحكم بالبطاقة دون الحاجة للاتصال بمركز خدمة العملاء.

ومن أبرز المزايا التي يتمتع بها التطبيق: إمكانية تفعيل البطاقة أو تعطيلها حسب الطلب، وتعطيل البطاقة تلقائياً في وقت وتاريخ محددين، ووضع حدٍّ ائتماني للبطاقة مسبقاً أو تحديد مبالغ السحب النقدي أو تقييد استخدامها ضمن مجموعات محددة من التجار والبلدان.

ويمكن الوصول إلى الحل من خلال تطبيق الخدمات الذكية الذي يوفره "سوق دبي المالي" بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور للخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي، كما يمكن للمستخدمين تعزيز أمان التطبيق بتفعيل خاصية بصمة الإصبع والتعرّف على الوجه.

وبمجرد دخول التطبيق، يمكن للمستخدمين زيادة حد السحب النقدي إلى مبالغ أكبر ليوم واحد، وهي خاصية مبتكرة تلبي متطلبات كبار المستثمرين الذين يستلمون عادة أرباحاً نقدية كبيرة في حساب البطاقة. ومن ناحية أخرى، يتيح التطبيق للمستثمرين إمكانية التحكم باستخدامات البطاقات الإضافية التي يمنحوها إلى أفراد أسرتهم، بما في تحديد مبالغ السحب النقدي أو بلد إجراء المعاملة أو فئات التجار حيث يجري استخدام البطاقة.

وعند إتمام حاملي البطاقات لتحديد تفضيلاتهم ضمن التطبيق، يجري مباشرة تحديث المعلومات في حل ‘Card Control’ من "نتورك إنترناشيونال" الذي يدعم هذه المزايا في التطبيق. وبالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني الصادرة عنه البطاقة، تقدّم "نتورك إنترناشيونال"، المزوّد الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، خدماتها لبطاقة "آيفستر" منذ عام 2010. ومن المقرر إطلاق التطبيق رسمياً خلال العام المقبل تزامناً مع إطلاق بطاقة "آيفستر" بتصميمها الجديد

وفي هذا السياق، قال حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات في سوق دبي المالي: "منذ تأسيسه، يعمل ’سوق دبي المالي‘ في إطار استراتيجية تركز على التطوير والابتكار وتتجلى بوضوح في حرصنا المتواصل على تسخير التقنيات المتطورة لتقديم أرقى الحلول الانسيابية المبتكرة لعملائنا. وعلى امتداد مسيرته المكللة بالنجاح، قدم ’سوق دبي المالي‘ حلولاً سبّاقة على غرار بطاقة ’آيفستر‘ التي تمثل أحد الأدوات الرئيسية لحلوله المتكاملة لتوزيع الأرباح النقدية. ويسعدنا أن نكون من أوائل المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي توفر لعملائها هذا التطبيق المتكامل، ونفخر بتطويره بسواعد فرق عملنا التي أثبتت مجدداً ما يتمتع به ’سوق دبي المالي‘ من قدرات متميزة في قطاع التكنولوجيا المالية. ونغتنم هذه المناسبة لنتوجه بجزيل الشكر إلى شركة ’نتورك إنترناشيونال‘ التي تزودنا بخدمات البطاقات على مساعدتها المتميزة في اتخاذنا لهذه الخطوة عبر ربط تطبيقنا بحلها المبتكر ‘Card Control’، الأمر الذي يؤكد على علاقة الشراكة الوطيدة التي تربطنا بها منذ إطلاقنا لبطاقة ’آيفستر‘ عام 2010".

من جهته، قال سيمون هاسلام الرئيس التنفيذي لمجموعة "نتورك إنترناشيونال": "تأتي شراكتنا مع ’سوق دبي المالي‘ في إطار حل ‘Card Control’ استناداً إلى التزام شركة ’نتورك إنترناشيونال‘ الراسخ بتقديم تقنيات قائمة على الابتكار لتحسين عمليات الجهات المصدرة للبطاقات وحياة العملاء على حد سواء. فتمكين العملاء عبر الحلول المبتكرة في مختلف أنواع البطاقات يمنحهم مزيداً من الأمان وراحة البال، ويحدّ من الحاجة لحل الكثير من شكاوى العملاء ويقلل من عدد الاتصالات الواردة إلى مراكز خدمة العملاء لدى مصدري البطاقات".

وتعتبر بطاقة "آيفستر" حلاً مبتكراً للمدفوعات للشركات المدرجة في سوق دبي المالي لتوزيع أرباحها النقدية مباشرة لحسابات البطاقات لمئات آلاف المستثمرين في "سوق دبي المالي".

أبرز مزايا التطبيق الجديد للتحكم في بطاقة "آيفستر":