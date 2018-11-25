تراجع القيمة السوقية لبعض شركاء التصنيع لشركة Apple في تايوان

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكر تقريرٌ جديدٌ على شبكة الانترنت أن مجموعة من شركاء التصنيع لشركة Apple الأمريكية في تايوان يُعانون من انخفاض ملحوظ في قيمتهم السوقية، و ذلك لأن مبيعات أجهزة iPhone الجديدة ليست بالقوة المطلوبة، وفقاً لما يتم تداوله، و كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن Apple قد قللت من طلباتها.

و على سبيل المثال، فإن أسهم Foxconn Electronics تراجعت لأدنى مستوياتها منذ خمس سنوات، و بقيمة 2.23 دولار للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، فقد تراجعت أسهم شركة TSMC، و تراجعت أسهم ASE Holding، و المزيد من الشركات الأخرى التي تقوم بتزويد آبل بمكوّنات مختلفة من قطع الآيفون.

و بناءً على صحيفة United Evening News الصينية، فإن الكمية التي سيتم قطعها من إنتاج iPhone XR، ستتضاعف عما كان متوقعاً.