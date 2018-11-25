تكنولوجيا: WhatsApp يجلب ميزة جديدة لواجهة المكالمات الجماعية على منصة iOS

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يأتي تحديث WhatsApp بمميزات جديدة لمستخدمي التطبيق على منصة iOS، حيث يقدم بعض التغييرات في واجهة المكالمات الجماعية مع ميزة إظهار الفيديو في الإشعارات.

إصدار تجريبي جديد من تطبيق الواتس اب لمنصة iOS، يجلب مزيد من المميزات للمستخدمين، مع مجموعة من التحسينات، إلا أن أهم المميزات المرتقبة في التحديث الجديد هي إمكانية عرض الفيديو مباشرة عبر الإشعارات.

أيضاً تم إضافة تحسينات لتصميم واجهة المكالمات الجماعية في تحديث الواتس اب، المقرر أن تتوفر في الإصدار التجريبي 2.18.110.17 لتطبيق الواتس اب، والتي توفرت بالفعل لبعض المستخدمين في إصدار 2.18.102.5 من التطبيق.

ويأتي هذا التحديث في الوقت الحالي لمستخدمي منصة iOS، لكن من المتوقع أن تقدم المميزات الجديدة أيضاً لمستخدمي منصة الأندوريد قريباً.

وفي الميزة الجديدة يمكن للمستخدم النقر على زر المكالمات الجماعية، الذي سيكشف للمستخدم عن قائمة لمجموعات المكالمات الجماعية النشطة التي قد ترغب في الإنضمام إليها، إلا أن الميزة مقيدة بالطبع بالعدد المحدد للمجموعة 4 أفراد لذا سيكون لدى المستخدم إختيار للإنضمام للمجموعة المكونة من 3 أعضاء فقط.

أيضاً من المقرر أنت تتوفر المميزات الجديدة لجميع مستخدمي منصة iOS خلال الأسابيع المقبلة من خلال الإصدار الثابت لتطبيق الواتس اب.

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