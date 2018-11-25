Nintendo تُحقق بشأن الاتهامات التي تم توجيهها إلى رئيسها في روسيا

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فاطمة أيت طالب - دبي - أكدت شركة Nintendo لشبكة Eurogamer أنها تُحقق في الاتهامات التي طالت رئيس فرع الشركة في روسيا Yasha Haddaji، و الذي شوهد في أحد مقاطع البث على اليوتيوب و هو يفقد أعصابه و يتفوه بالسباب و الشتائم على الموظفين.
العديد من موظفي ننتندو روسيا اشتكوا من هذا الرئيس و تعامله السيء و غير الأخلاقي لوسائل الإعلام، الاتهامات كانت عديدة، من الابتزاز و الشتائم وصولاً إلى التحرش، مما أثارَ الاهتمام على نطاقٍ واسع. كما ذكرت تقارير أخرى أن الرئيس غير مهتم حقاً بألعاب الشركة و مُعجبيها في روسيا، بل و ذكر بعضُ الموظفين أنه يمنح رواتب أعلى للموظفين الذين ليس لهم علاقة بالألعاب، استغلالاً لعاطفة الموظفين الذين يحبون الشركة و ألعابها عن طريق الاقتصاد في رواتبهم.
تصرفات Haddaji و اختياره للألفاظ قطعاً لا تُمثل قيم شركتنا.
ننتندو أكدت أنها مُلمة أيضاً بشأن الاتهامات الأخرى التي تم توجيهها إلى هذا الرئيس و أكدت أنها تقوم بالتحقيق في هذا الأمر.
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