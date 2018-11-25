مايكروسوفت تتطلع إلى تأسيس فريقِ عملٍ جديد في آسيا لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع شركات الألعاب

فاطمة أيت طالب - دبي - من خلال طلبات التوظيف من شركة مايكروسوفت الأمريكية، يبدو أن الشركة تسعى إلى تعزيز وجودها في القارة الآسيوية العجوز بالإضافة إلى اليابان، و هو السوق الذي لم يكن قوياً بالصورة الكافية لمايكروسوفت في هذا الجيل على ما يبدو.

الموظف الذي تبحث عنه مايكروسوفت من المفترض أن يتولى قيادة فريق العمل الجديد Microsoft Global Gaming Partnership & Development team (أو GGPD اختصاراً)، و الذي ستدور عملياته بشكلٍ أساسي في اليابان و الصين و كوريا الجنوبية، بهدف جعل مايكروسوفت رائدة في الألعاب.

مسؤولية الإداري ستتضمن العمل على نواحٍ تجارية، و قانونية، و التعاون مع شركاء مايكروسوفت من أجل تطوير الألعاب و إدارة هذه الشراكات بما يتوافق مع خطط و أهداف مايكروسوفت الاستراتيجية مثل Mixer و GamePass.

حسناً، لا شك أن مهمة هذا الفريق لن تكون سهلةً على الإطلاق في ظل المنافسة الشرسة من الشركات اليابانية مثل Sony و Nintendo.