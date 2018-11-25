مصدر يؤكد على تحقيق على جهاز Playstation 4 لمبيعات كبيرة في نوفمبر في الأسواق الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أحد أقوى العروض المتوفرة هذا العام في الأسواق الأمريكية، حُزمة جهاز سوني المنزلي Playstation 4 مع لعبة Spider-Man بسعر 200 دولار فقط و التي توفرت خصيصاً من أجل عروض الجمعة الأسود.

بحسب مُسرّب أخبار المبيعات الموثوق و المعروف بالاسم الرمزي Benji فإن هذه الحُزمة تُحقق مبيعات مذهلة في شهر نوفمبر الحالي، و أن الطلب الكبير عليها لم يتوقف منذ توفرها. المُسرّب يعتقد أن البلايستيشن الرابع بإمكانه تحقيق أرقامٍ تاريخية من المبيعات في نوفمبر الحالي إذا كان هناك شحنات كافية للجهاز.

ببساطة و بحسب ما أكده المسرب المذكور فإن سوني ستبيع في شهر نوفمبر بقدر ما تستطيع أن تشحن في المتاجر من أجهزة، نعم الطلب قوي إلى هذه الدرجة. في العام الماضي كانت سوني قد باعت 1.6 مليون جهاز لشهر نوفمبر.