شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فاقد الشيء يخترعه.. ابتكار جهاز يحول أفكار المصابين بالشلل لنص مكتوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالشلل من استخدام أجهزة التابلت للدردشة مع أصدقائهم، وتصفح الإنترنت والاستماع إلى الموسيقى، وذلك بفضل نظام يسمى BrainGate2، ويمكن أن يكون للنتائج تأثيرا كبيرا على حياة أولئك المتضررين من الأمراض العصبية أو من يعانون من إصابة أو فقدان للأطراف.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يستخدم النظام مجموعة من أقطاب كهربائية صغيرة مزروعة فى الدماغ والتى تشفر الإشارات العصبية المرتبطة بنية تحريك أحد الأطراف، إذ حصل الأشخاص الثلاثة على شبكات قطب كهربائى مزروعة على جزء من القشرة الحركية - منطقة الدماغ التى تساعد فى السيطرة على الحركة - التى التقطت نشاطًا عصبيًا يشير إلى أنهم كانوا يفكرون فى تحريك المؤشر على الشاشة، ثم تم إرسال هذه الأنماط إلى "ماوس" افتراضى تم إقرانه لاسلكيًا بالكمبيوتر اللوحى.

باستخدام النوايا فقط، تمكن المشاركون من تنفيذ مجموعة من المهام الرقمية الشائعة بما فى ذلك تصفح الويب وإرسال البريد الإلكترونى، وطلب أحد المشاركين البقالة عبر الإنترنت ولعب البيانو عبر الانترنت.