جيمالتو توسع بصمة مراكز البيانات في أوروبا

أعلنت شركة جيمالتو Gemalto، الرائدة عالميًا في مجال الأمن الرقمي، عن توسيع قدراتها في مجال توصيل حلول إدارة الوصول كخدمة في أنحاء الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء مراكز بيانات إضافية في المنطقة، على أن تقوم هذه المنشآت الجديدة بمساعدة الشركة على الاستجابة إلى الطلب المتزايد على حلول المصادقة القائمة على السحابة وإدارة الوصول، بالتزامن مع مساعدة العملاء في الاتحاد الأوروبي على تلبية المتطلبات المتعلقة بسيادة البيانات.

وأصبحت الحاجة إلى حماية البيانات عبر كافة منصات السحابة بالتزامن مع تلبية الموافقات التنظيمية المحلية بمثابة تحد متفاقم في ظل استخدام عدد أكبر من الشركات لخدمات متنوعة في مجال التعاون والبنية التحتية والتخزين القائمة على السحابة التي يتم توصيلها من مراكز بيانات حول العالم.

ويساهم إضافة مراكز بيانات جديدة من جيمالتو على تزويد الشركات بالقدرة على الاستفادة بالكامل من حل سيف نيت للمصادقة SafeNet Authentication من جيمالتو وحل الوصول الآمن سيف نيت تراستد أكسيس SafeNet Trusted Access، بالتزامن مع ضمان توصيل الخدمة من داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال فرانسوا لاسنييه Francois Lasnier، نائب الرئيس التنفيذي للهوية وإدارة الوصول من جيمالتو، في هذا السياق: “في ظل الضغوط التي يفرضها النظام الأوروبي لحماية البيانات العامة وتشريعات أخرى على عملائنا في الاتحاد الأوروبي لضمان أمن بياناتهم، شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على إمكانية التحكم بالمكان الذي يقوم بتوصيل خدمات السحابة. ومع قيامنا بتوسيع نطاق خدماتنا، من المهم أن نستمر بتزويد عملائنا بأفضل الوسائل لإدارة الوصول إلى الخدمات السحابية المتعددة، وتأمين المرونة والانسيابية حسب الحاجة”.

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وتشمل أبرز الميزات التقنية في عملية توسيع مراكز البيانات ما يلي:

إن مراكز البيانات والخدمات حائزة على ترخيص آيزو ISO 27001 و SOC2.

متعددة المستويات والمستأجرين عبر خدمات إدارة الوصول، مما يمنح الشركات مرونة أكبر من خلال السماح لها بمشاركة خدمات المصادقة القائمة على السحابة وإدارة الوصول عبر وحدات الأعمال والأقسام.

اتفاقيات صارمة لمستوى الخدمات عبر كافة مراكز البيانات مع توافر الخدمة بنسبة 99.99 في المئة.

توسيع مركز عالمي للبيانات

يشكل إطلاق مراكز البيانات الجديدة في الاتحاد الأوروبي جزءاً من جهود جيمالتو لتوسيع بصمتها العالمية في مجال توصيل خدمات الأمن القائمة على السحابة، وتطلق جيمالتو في وقت لاحق من العام الحالي مراكز بيانات إضافية في أمريكا الشمالية، ما يمنح الشركات العالمية خياراً أفضل لموقع توصيل الخدمة، ويساعدها على تلبية المتطلبات المحلية للتنظيم والامتثال.

وأضاف لاسنييه: “يعكس التوسع بوضوح في مراكز البيانات هذه الفلسفة خلف استراتيجية السحابة خاصتنا – لتوسيع بصمتنا بالتزامن مع الاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال توصيل خدمات السحابة وإتاحة مرونة أكثر لعملائنا. بالإضافة إلى ذلك، تسمح أيضاً بنية خدمات السحابة خاصتنا إلى شركاء الخدمات المدارة والباعة الوسطاء بالاشتراك معنا لتقديم خدماتهم الخاصة في مجال إدارة الوصول القائمة على السحابة من دون الحاجة إلى الاستثمار في البنى التحتية”.