مميزات جبارة.. الواتس اب يخرج في ثوب جديد

المصدر: النهار

اتجه القائمون على تطبيق المراسلات العالمي" واتس اب" لإجراء تحديثات كبيرة على التطبيق، والتي تعتبر نقلة نوعية في تاريخ التطبيقات المخصصة للمحادثات، وذلك تحت شعار "انسى القديم".

قام المطورون بـ"واتس اب" بعمل تحديث مختلف على التطبيق، والذي يعرض فيه الإشعارات بشكل مختلف، إلى جانب تغيير كلي على شكل التطبيق، والذي سيظهر فيه التطبيق بتصميم جديد، بحسب ما نشرت صحيفة "ديبي إكسبريس" البريطانية.

كما يشمل التحديث طرح مكالمات الفيديو الجماعية، وطريقة جديدة لعرض الملصقات، وكذلك الإشعارات، ويمكن التحديث الجديد المستخدمين من معاينة الوسالئط المتعددة في إشعارات التطبيق قبل فتحها بصورة كاملة، بالإضافة إلى أنه يتيح إمكانية معاينة مقاطع من الفيديو الذي يستقبله المستخدمين، وذلك قبل فتح نافذة الدردشة.