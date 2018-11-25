تكنولوجيا: مقطع فيديو لهاتف ZenFone Max Pro M2 القادم من Asus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت اليوم أحدث الفيديوهات التي يشاع إلى أنها تعود لهاتف Asus القادم ZenFone Max Pro M2، حيث يظهر تصميم الهاتف في مقطع الفيديو بشكل واضح.

يكشف مقطع الفيديو الذي نشر عبر Androideo، عن تصميم هاتف ZenFone Max Pro M2، الذي يضم تصميم زجاجي في الجهة الخلفية بديل لتصميم الألومنيوم في الإصدارات الأخيرة.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يضم شاشة بحجم 6.2 إنش مميزة بدقة عرض 1080 في 2280 بيكسل، مع أبعاد 19:9 في الشاشة.

أيضاً يدعم هاتف ZenFone Max Pro M2 رقاقة معالج Snapdragon 660، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية بين 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

كما تأتي الكاميرة الخلفية في الهاتف يإعدادات مزدوجة مع مستشعر 12 و5 ميجا بيكسل، بينما تتميز الكاميرة الأمامية بمستشعر 13 ميجا بيكسل، كما يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh على غرار هاتف ZenFone Max Pro M1، كما يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 8.1.

أيضاً من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن هاتف ZenFone Max Pro M2 في 11 من ديسمبر ليتم إطلاق الهاتف إلى الأسواق في بداية 2019.

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