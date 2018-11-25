شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يحذرون من قضاء الأطفال وقتا طويلا أمام شاشات الهواتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت وسائل الإعلام الرقمية والشاشات عنصرا أساسيا فى حياتنا، ويعتمد العالم على الأجهزة الذكية بشكل متزايد، بما فى ذلك الأطفال، وكشفت أحدث الدراسات أن الأطفال يستهلكون أكثر من 7 ساعات من وقت الشاشة كل يوم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 2.5 ساعة خلال 10 سنوات.

وتعرض البحوث الجارية مبادئ توجيهية للحد من وقت الشاشة للأطفال الأصغر سنًا، وقال الباحثون أنه لا يجب أن يتعرض الأطفال دون سن الثانية لأى شاشة، أما الأطفال بين عامين إلى 5 سنوات عليهم التعرض بما لا يزيد عن ساعة واحدة، وأوصى الباحثون أيضا بأقل من ساعتين للأطفال من سن 6 إلى 18 عامًا.

ووفقا لموقع cnet، تظهر الدراسات أن الأطفال من سن 3 إلى 5 ينفقون فى المتوسط ​​ساعتين فى اليوم على الشاشات، ويقضى الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات أو أكثر 7 ساعات يوميًا على الشاشات.

وأشار الباحثون إلى أن مرحلة الطفولة المتوسطة (التى عادة ما تُعرّف فى الفئة العمرية من 6 إلى 12) هى وقت يطور فيه الأطفال مهارات تأسيسية لبناء علاقات اجتماعية سليمة وتعلم الأدوار التى من شأنها إعدادهم للمراهقة والبلوغ، يمكن إبطاء هذا عن طريق استخدام الشاشات والوسائط الرقمية.