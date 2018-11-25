شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الهواتف الذكية تستحوذ على 33% من مشتريات البلاك فرايدى عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محللو شركة "أدوبى" أن أكثر من الثلث "33.5%" من مبيعات الجمعة السوداء على الإنترنت تمت عبر الهواتف الذكية، وهو ارتفاع كبير مقارنة بـ29.1% خلال العام الماضى، إذ كان هناك أكثر من 2.1 مليار دولار فى المبيعات، قفزة عن الرقم القياسى السابق (1.4 مليار دولار) على Cyber Monday، وليس الجمعة الأسود.

ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، يأتى هذا على خلفية الارتفاع الكبير فى مبيعات الجمعة السوداء، حيث أنفق الناس 6.22 مليار دولار (بزيادة 23.6 بالمئة عن عام 2017)، وفى حين أنه من غير الواضح ما الذى أدى إلى هذا الارتفاع فى التسوق عبر الهاتف، إلا إن شركة Adobe's Taylor Schreiner تنسب الفضل فى ذلك جزئياً إلى عمليات التسويق التى تروج إلى جملة "تجارب متنقلة أفضل" للتسوق عبر الهاتف.

وكذلك فإن الهواتف نفسها قد توفر تسوقًا أكثر متعة مقارنة بأجهزة الكمبيوتر، حيث تشير البيانات تشير إلى أن عددا متزايدا من الناس يشعرون بالراحة فى ترك أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم وراءهم عندما يقومون بمشتريات كبيرة، مكتفيين بالتسوق عبر الهاتف فى النهاية.