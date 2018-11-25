شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بريطانيا تبدأ اختبار الأوتوبيسات بدون سائق قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المنتظر أن تبدأ بريطانيا اختبار أولى رحلات الأوتوبيسات بدون سائق بداية من 2019، حيث سيشهد جسر Forth Road عبور أوتوبيسات بدون سائق تعمل بين منطقتى Fife وEdinburgh على مسار تجريبى لمسافة 14 ميل.

ووفقا لما نشره موقع mirror الهندى، فستحمل كل حافلة ما يصل إلى 42 راكبًا وتوفر ما يصل إلى 10 آلاف رحلة فى الأسبوع مع تشغيل الخدمة كل 20 دقيقة عند إطلاقها بالكامل، فيما تأمل شركة Stagecoach المسؤولة عن الطريق فى تفعيل الخدمة بالكامل بحلول عام 2021.

وسيتم تعديل خمس حافلات ذات طابق واحد لتشمل التكنولوجيا اللازمة لقيادة أنفسها، ومع ذلك، سيتم إطلاق الاختبار الأولى مع سيارة واحدة فقط، فيما يجرى حاليا تجهيز الحافلات بالمعدات المطلوبة.

إلا أن قواعد القيادة فى المملكة المتحدة تتطلب وجود سائق على متن الأوتوبيس، وقد تم الحصول على تمويل بقيمة 4.5 مليون جنيه إسترلينى للحافلات المستقلة من صندوق Innovate UK الحكومى.