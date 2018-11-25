شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لحماية جهازك .. 4 نصائح للحفاظ على "نسخة الويندوز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غالبا ما يعانى بعض مستخدمى أجهزة الكمبيوتر من مشاكل تتعلق بتلف نسخة الويندوز، وذلك نتيجة إهمال الاهتمام بنظام التشغيل وفيما يلى نقدم مجموعة من النصائح من شأنها مساعدة المستخدمين على حماية "نسخة الويندوز كما يلى:

- احذف الملفات غير الضرورية

من أبرز الأسباب التى تؤدى لتلف نظام ويندوز، وذلك نتيجة امتلاء قرص C، حيث أن نظام ويندوز لا يحب العمل فى المساحة التخزينية المحدودة، إذ لا يكون قادر على تحديث نفسه، مما يؤدى إلى مشاكل مختلفة، لذلك يجب الحرص على تفريغ بارتشن C بشكل مستمر، من خلال حذف أى ملفات لا تستخدمها.

- احذف البرامج التى لا تستخدمها

من الأمور التى تؤدى إلى تلف نسخة الويندوز، وجود الكثير من البرامج غير المستخدمة، إذا أنه يفضل أن يقوم المستخدم بتثبيت البرامج التى يحتاجها فقط، وإزالة تثبيت أى برنامج أخر قد لا يحتاجه، إذ أن ذلك يؤدى إلى تلف النسخة، كذلك فيجب أيضا عدم تشغيل أكثر من برنامج فى وقت واحد طالما أنك لا تحتاجهم، فالتحميل الزائد على الكمبيوتر قد يؤدى لتعطل نظام التشغيل.

- اهتم بفحص القرص الصلب

من الامور المهمة للحفاظ على نسخة الويندوز، ضرورة الفحص الدورى للقرص الصلب، وذلك من خلال "إلغاء التجزئة" فى حالة كنت تستخدم هارد HDD، حيث أن هذا يعزز من كفاءة القرص الصلب ويجعل فتح الملفات والبحث عنها سريعًا أكثر من أى وقت مضى، كما تساعد على تجنب حدوث "باد سيكتور".

- استخدم مكافح فيروسات

تؤدى الفيروسات لتلف نظام التشغيل، كونها تعبث فى الملفات الخاصة بنسخة الويندوز، أو على الأقل التسبب فى تراجع مدى استقراره، كذلك البرامج الضارة التى يتم تحميلها وتثبيتها على حاسوبك دون علمك وتعمل فى الخلفية بشكل دائم وينتج عنها أضرار كثيرة تؤثر على أداء جهازك، لذلك يجب استخدام برامج مكافحة الفيروسات لحماية الأجهزة.