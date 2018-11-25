بعد مرض ووفاة عدد من موظفيها.. سامسونغ تعتذر أمام العالم

اعتذرت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية عن مرض ووفاة عدد من عمالها، قائلة إنها فشلت في خلق بيئة عمل آمنة في بعض مصانعها.
وكانت تقارير وكالة أسوشيتد برس كشفت أن عشرات الموظفين، الذين كانوا يعملون في مصانع سامسونغ الخاصة بتصنيع الموصلات الكهربائية وشاشات العرض بتقنية الكريستال السائل "LCD"، عانوا من أمراض خطيرة مثل سرطان الدم وأورام الدماغ، مشيرة إلى أن بعضهم توفوا نتيجة ذلك.
وجاء إعلان شركة التكنولوجيا العملاقة بعد أسابيع من موافقة سامسونغ ومجموعة من موظفيها المرضى على شروط التعويض، التي اقترحها أحد الوسطاء، لتنتهي بذلك...
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