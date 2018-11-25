شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية ذكاء اصطناعى قادرة على خداع بصمات الاصبع وفتح قفل الهاتف الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصل باحثون من جامعة نيويورك إلى طريقة لابتكار بصمات أصابع اصطناعية باستخدام الذكاء الاصطناعى، قادرة على إلغاء قفل الأجهزة التي تستخدم أنظمة التوثيق البيومترية - مثل قارئ بصمات الأصابع الموجود بمعظم الهواتف الذكية.

وأطلق الباحثون على بصمات الأصابع المولَّدة بطريقة اصطناعية اسم "DeepMasterPrints"، إذ تمكنوا من تقليد أكثر من واحد من أصل خمسة بصمات تستخدم فى نظام الهوية البيومترية، الذى يتمتع بمعدل خطأ يبلغ واحدًا فقط من بين الألف.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، تستغل DeepMasterPrints اثنين من العيوب بأنظمة البصمات البيومترية، الأول هو أن معظم برامج قراءة بصمات الأصابع لا تقوم بتصوير بصمة الإصبع بالكامل عند مسحها ضوئيًا، بل تحتفظ بجزء منه فقط، والثانى هو أن الأنظمة التى تقوم بمسح الأصابع بشكل جزئى فقط تكون أكثر عرضة للخداع.

ويمكن لـDeepMasterPrints خداع العين البشرية أيضا، وليس أنظمة التوثيق البيومترية فقط.