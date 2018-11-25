درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد ... القاهرة تسجل 22

بوابة الوفد يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس لطيف شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:- الصغرى...

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