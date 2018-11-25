شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو بتفكر تلعبها.. تعرف على متطلبات تشغيل لعبة Anno 1800 على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Ubisoft عن أول نسخة تجريبية للعبة Anno 1800، والتى من المنتظر أن تصل للمستخدمين بحلول نهاية هذا الشهر، كما أزاحت الشركة أيضا الستار عن المتطلبات الرسمية للأجهزة المكتبية لهذه النسخة التجريبية من اللعبة، والتى أوضحت أن اللاعبين سيحتاجون على الأقل إلى معالج Intel i5 3470 أو AMD FX 6350 مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائى وNVIDIA GeForce 670 GTX أو بطاقة الرسومات AMD Radeon R9 285. **الحد الأدنى من المواصفات لتشغيل اللعبة: **الحد الأدنى من المواصفات لتشغيل اللعبة: - معالج: Intel i5 3470 | AMD FX 6350 - ذاكرة وصول عشوائى: 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: NVIDIA GeForce 670 GTX | AMD Radeon R9 285 - نظام التشغيل: ويندوز 7/8.1/10. - مساحة داخلية: 26 جيجا بايت. ** المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: ** المواصفات الموصى بها لتشغيل اللعبة: - معالج: Intel i5 4690k | AMD Ryzen 5 1400 - ذاكرة وصول عشوائى: 8 جيجا بايت. - كارت الشاشة: NVIDIA GeForce 970 GTX | AMD Radeon RX 480 - نظام التشغيل: ويندوز 7/8.1/10. - مساحة داخلية: 26 جيجا بايت.

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