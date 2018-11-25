شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحبى اللعب من الكمبيوتر.. 5 ألعاب هامة قادمة خلال عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الشركات والمطورين حول العالم لإطلاق مجموعة متنوعة من ألعاب الفيديو الجديدة على المنصات المختلفة خلال عام 2019، وهناك عدد كبير من ألعاب العام الماضى التى سيصدر منها نسخ حديثة، بالإضافة إلى مجموعة من الألعاب الجديدة، وفيما يلى نرصد لك أبرز ألعاب قادمة خلال عام 2019 لأجهزة الكمبيوتر. Metro Exodus Anthem Control Sekiro: Shadows Die Twice Mount & Blade 2: Bannerlord

شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمحبى اللعب من الكمبيوتر.. 5 ألعاب هامة قادمة خلال عام 2019 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .