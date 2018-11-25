شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب تطلق تغييرات جديدة على نسختها التجريبية بـiOS.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن تطبيق التراسل الفورى واتس آب، بدأ فى طرح مميزات جديدة تتضمن إمكانية عرض مقاطع الفيديو مباشرةً فى إشعار الشاشة، فضلا عن طرح بعض التحسينات الجديدة فى واجهة المستخدم للمكالمات الجماعية من إصدارها التجريبى على نظام iOS.

ووفقا لما نشره موقع fonearena الهندى، فتتوفر التحسينات الجديدة فى واجهة المستخدم للمكالمات الجماعية فى الإصدار 2.18.110.17 من النسخة التجريبية لواتس آب على iOS، إلا أن هذه الميزة غير متاحة على نظام أندرويد حتى الآن، لكن من المنتظر وصولها خلال الأيام المقبلة، وقد وفرت التحسينات الجديدة زرًا جديدًا للمكالمات الجماعية فى دردشات مجموعتك، إلا أن الطريقة الوحيدة حاليا لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على الميزة أم لا، وذلك عندما تضغط على الزر، سيعرض واتس قائمة بجميع المشاركين المحتملين ليمكنك بدء مكالمة.

ونظرًا لأن الاتصال الجماعى محدود بـ 4 أعضاء، فيمكنك تحديد 3 أعضاء آخرين للانضمام، وستتوفر هاتان الميزتان من خلال تحديث على Appstore فى الأسابيع القليلة القادمة للجميع مع بعض التحسينات.