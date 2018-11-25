كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Kaizen” محفظة جلدية نحيفة آمنة بسعر 62 دولار

متابعة-سنيار: على منصة كيك ستارتر، تم الكشف عن محفظة جلدية قوية وآمنة وذكية أطلق عليها اسم Kaizen، التي تأتي كاملة مع فتحة SIM، وفتحة بطاقة SD التي تحمل ملفات النسخ الاحتياطي أو البيانات الشخصية أو الوسائط أو الصور الفوتوغرافية.

تتميز المحفظة الجلدية المبتكرة بزوايا متقطعة لتحسين الصلابة الهيكلية، وتأتي مع قلم خاص من الألومنيوم، يمكن إعادة تعبئته،

تضم المحفظة مقصورة سحب سريعة لبطاقاتك الأقل استخدامًا ومقصورة الوصول السريع للبطاقة الأكثر استخدامًا، بالإضافة إلى جيب لحفظ النقود، كما تتميز بفتحتين للبطاقات الإضافية.

يبلغ حجم المحفظة 8.2 سم × 10 سم فقط عند إغلاقها، مما يجعلها مثالية للحمل في جيبك، وهي متاحة للدعم على موقع Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 62 دولاراً تقريباً.