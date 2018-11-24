تكنولوجيا: هاتف Galaxy F القابل للطي قد يصل إلى سعر 2500 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق هاتف سامسونج القابل للطي في بداية العام المقبل مع تقنية العملاق الكوري في هذه الفئة من الهواتف حيث يأتي Galaxy F وفقاً لأحدث التسريبات بسعر يصل إلى 2500 دولار.

لا شك أن الهواتف الذكية المميزة إنتقلت إلى مستوى تسعير أكبر في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المستوى المرتفع في التسعير لم يدعم بعض الشركات بشكل جيد في التسويق للإصدارات الجديدة، وتعد شركة ابل واحدة من الشركات التي تأثرت بشكل كبير في هذا الربع بعد إنخفاض مبيعات الشركة من هواتف الأيفون للعالم 2018.

إلا أن سياسة العملاق الكوري لن تختلف العام المقبل مع إطلاق إصداراها القابل للطي Galaxy F بسعر يصل إلى 2500 دولار، لكن يبدو أن سامسونج لديها رؤية وتوقعات كبيرة لهاتفها القابل للطي.

ومن المقرر وفقاً لأحدث التسريبات أن يبدأ تسعير هاتف Galaxy F من 1925 دولار، وأن يصل في أعلى نموذج إلى 2565 دولار، لذا مع هذا التسعير لا تستهدف سامسونج بالتأكيد قطاع كبير من المستخدمين.

وتشير التوقعات الأولى إلى أن تكلفة إنتاج الهواتف القابلة للطي مرتفعة بالفعل وهو السبب الرئيسي لإرتفاع مستوى التسعير المتوقع لهذه الفئة من الهواتف عند إطلاقها إلى الأسواق، لكن لن يتم الكشف عن تفاصيل واضحة عن تكلفة التصينع إلا مع إطلاق الإصدارات الأولى إلى الأسواق العام المقبل.

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