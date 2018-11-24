تكنولوجيا: يوتيوب يختبر الإعلانات المتتالية القابلة للتخطي لتقليل الفواصل الإعلانية أثناء المشاهدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعتبر الفواصل الاعلانية المتعددة من أكثر ما يزعج المستخدمين اثناء مشاهدتهم لمقاطع الفيديو على تطبيق يوتيوب، ولهذا السبب، نشر يوتيوب منشورًا حيث أوضح فيه الطريقة الجديدة التي سيستخدمها لعرض الإعلانات.

يختبر يوتيوب الآن ميزة عرض إعلانين متتاليين قابلين للتخطي قبل بدء تشغيل مقطع الفيديو بدايةً من سطح المكتب، ليصل إلى الهواتف وأجهزة التلفاز لاحقًا. وبهذا، سيتمكن المستخدمين من مشاهدة الإعلانيين قبل بداية الفيديو لتقليل فرصة الحصول على أي فاصل اعلاني اثناء المشاهدة.

ومن المثير للدهشة أن عدد المشاهدين الذين يشاهدون يوتيوب على أجهزة التلفاز ينمو بسرعة مقارنةً بأعداد سطح المكتب أو الهواتف المحمولة. فبشكل عام، يستغرق عدد الساعات على شاشات التلفاز كل يوم أكثر من 180 مليون ساعة مع محتوى يوتيوب.

المصدر