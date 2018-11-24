شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت جديد لتنظيف فضلات الحيوانات الأليفة فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Veniibot الصينية النقاب عن روبوت Venii N1، المخصص لتنظيف فضلات الحيوانات الأليفة فى المنزل، إذ زود بزوج من الكاميرات الأمامية، واحدة تنظر إلى الأسفل، بينما الأخرى تتطلع إلى الأعلى للتعرف على الأشياء.

بفضل التعلم الآلى، يمكن للـروبوت N1 أن يلاحظ فضلات للحيوانات الأليفة بأشكالها المختلفة، بالإضافة إلى قدرته على العمل بالاضاءة المنخفضة.



الروبوت

ويمكن للكاميرا نفسها أيضًا أن تكشف عن السجاد بينما يقترب الروبوت من الأرض الصلبة، وعند هذه النقطة سيتم تغيير فرشاة التنظيف إلى أخرى ناعمة، حيث يتم امتصاص جميع النفايات فى كيس واحد قابل للإزالة، وبالمثل عندما يصل الروبوت إلى ركن الغرفة، فإنه يخرج الفرشاة الجانبية لمسح المساحة المتبقية، بغض النظر عن نوع الأرضية.

أما بالنسبة للكاميرا الأخرى، فهى قادرة على كشف العقبات الأكبر، وكذلك وجه المستخدم، كما يمكن استدعاء الروبوت عبر مجموعة من الميكروفونات لتنظيف المساحة المحيطة بك، بالإضافة إلى إمكانية طلب تنظيف غرف أخرى باستخدام أسماء محددة مسبقًا فى التطبيق، بالإضافة إلى وضع جدول زمنى لمهام التنظيف.

فى حين أن الروبوتات التطهيرية الحالية تحتوى على خزان مياه صغير بالإضافة إلى قطعة قماش تتطلب إزالة متكررة للتنظيف، فقد اتخذ N1 نهجا مختلفًا، فهو يعتمد على خزان أكثر سُمكًا سعة 800 مل للتنظيف الذاتى والترطيب، وبعد كل 15 إلى 20 مترا مربعا (حوالى 160 إلى 215 قدما مربعا)، يعود N1 إلى محطته للتنظيف، ثم يعود إلى المكان الذى توقف فيه ويستمر فى التنظيف.