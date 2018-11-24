"انحصار الأمطار".. الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأحد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الأحد، طقس لطيف شمالًا حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا.
كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، تكون كثيفة أحيانا، كما تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:-
الصغرى العظمى
القاهرة 16 22
شبين...
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