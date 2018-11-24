تكنولوجيا: بعد سامسونج.. LG تدخل ميدان المنافسة في الهواتف الذكية القابلة للطي

بعد أن أعلنت سامسونج Samsung عن هاتفها الذكي القابل للطي، دخلت شركة إل جي LG، الكورية الجنوبية هي الأخرى، إلى ميدان المنافسة في الهواتف الذكية القابلة للطي، بعد تقدمها لتسجيل ثلاث علامات تجارية في مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية EUIPO، والأسماء هي فلكس Flex وفولدي Foldi ودوبلكس Duplex.

ويرجح البعض استعداد LG للكشف قريبا عن هواتفها الذكية القابلة للطي لأن طلباتها تم تصنيفها تحت “تصنيف رقم 9” الذي يحتوي على الهواتف الذكية إلى جانب أجهزة أخرى، وإن كان لا يزال الأمر غامضا، إذ يمكن أن تكون الأسماء التي سجلتها تخص أجهزة إلكترونية أخرى من إنتاج LG غير الهواتف.

وكانت سامسونج قد أعلنت أوائل الشهر الجاري عن هاتفها الذكي القابل للطي، الذي أطلقت عليه اسم إنفينيتي فلكس ديسبلاي Infinity Flex Display، والذي يرجح نزوله إلى الأسواق في شهر مارس القادم جنبا إلى جنب مع هواتف جالاكسي Galaxy S10 الداعمة لتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G.