تكنولوجيا: Logitech تستعد للإستحواذ على شركة Plantronics في صفقة بقيمة 2.2 مليار دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف أحدث التقارير عن خطط Logitech للإستحواذ خلال الفترة القادمة على شركة Plantronics التي أشتهرت بصناعة سماعات البلوتوث وسماعات الألعاب.

تعقد شركة Logitech قريباً صفقة للإستحواذ على الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة سماعات البلوتوث Plantronics حيث قدمت الشركة عرض بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث تخطط الشركة للتوسع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة عند إتمام الصفقة.

أيضاً من المتوقع أن تدفع هذه الصفقة أعمال Logitech عن طريق خفض تكلفة التصنيع التي ارتفعت خلال الفترة الماضية نتيجة لتوريد منتجات الشركة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وقد أشارت Logitech في تصريحاتها أنها قدمت عرضها الأول للإستحواذ على Plantronics بقيمة 2.2 مليار دولار، حيث تصل القيمة السوقية للشركة 2 مليار دولار لذا من المتوقع أن تصل كلا الشركتين إلى إتفاق خلال الأيام القادمة.

يذكر أن Plantronics تتلقى العديد من عروض الإستحواذ خلال الفترة الأخيرة، حيث تلقت عرض للإستحواذ من مايكروسوفت، وأيضاً جوجل، كما ترفض الشركة في الوقت الحالي الإدلاء بأي تصريحات رسمية.

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