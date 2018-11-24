تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم تحديث تطبيق اللانشر مع أحد مميزات Android Pie

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أضافت شركة مايكروسوفت ميزة تعقب إستخدام التطبيقات، على الرغم من أن جوجل أضافت ميزة مماثلة إلى إصدار Android Pie، إلا أن لانشر مايكروسوفت سيسمح لأي مستخدم أندرويد بالوصول إلى إمكانية تتبع مدة استخدام التطبيقات.

فسيكون بإمكانك تتبع وقت الشاشة واستخدام التطبيق، بالإضافة إلى عدد المرات التي قمت فيها بإلغاء قفل هاتفك. ويتم دعم تطبيق لانشر مايكروسوفت على إصدار أندرويد 4.2 أو أحدث، لذا فهو يوفر ميزة تعقب ومتابعة إستخدام التطبيقات إلى الكثير من مستخدمي أندرويد.

كما يتضمن أيضًا التحديث الاخير لمشغل مايكروسوفت إصدار 5.1 دعم To-Do و Sticky Notes، مما يسمح لك بمزامنة المهام والملاحظات من هذه التطبيقات. وتضيف مايكروسوفت أيضًا دعم للمساعد الرقمي كورتانا ليتم تشغيله من خلال مشغل أندرويد.

ومن الجدير بالذكر ان مايكروسوفت قامت بتحديث تطبيق اللانشر باستمرار خلال العام الماضي، مما ساعدها في دعم أندرويد كإصدار هاتف محمول من Windows. ولقد أضافت مايكروسوفت بعض الميزات الخاصة بالعائلة في بداية هذا العام مع دعم ميزة Windows 10 Timeline التي تسمح لك بتشغيل التطبيقات والمواقع عبر الأجهزة المختلفة.

يتوفر مشغل مايكروسوفت إصدار 5.1 كإصدار تجريبي على متجر جوجل بلاي، ومن المفترض ان يتم طرحه للجميع خلال في الأسابيع القادمة.

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