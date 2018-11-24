الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين عن حالة الطقس

حسام الحارتي

أكد الدكتور أحمد عبد العال ، رئيس هيئة الارصاد الجوية ، انه يوجد استقرار نسبي لحالة الطقس بداية من الغد ، مشيرا الي تحسن حالة الطقس بداية من يوم الأثنين .

وأضاف في تصريحات هاتفية لبرنامج "اليوم" ،ـ المذاع عبر فضائية " دي ام سي " ، ان درجات الحرارة في القاهرة لن تتعدى 24 درجة ، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية .

وفي صعيد آخر طالب رئيس هيئة الأرصاد الجوية ، صيادين البحر الأحمر ، والأماكن السياحية بتوخي الحذر وتجنب الصيد حتى الإنتهاء من تلك الأحوال الجوية السيئة .