شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبادرة جديدة بين فيس بوك والأمم المتحدة للتصدى لتغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود "ديفيد أتينبورو" المهتم بشؤن المناخ حملة جديدة لمعالجة التغير المناخى، والتى ستجعله يتعاون مع الأمم المتحدة وبرنامج "فيس بوك" الآلى من أجل إيجاد حل للمشكلة، وتجمع المبادرة بين التكنولوجيا الرقمية والاستطلاعات ومشاركة مناصرى التغيير المناخيين الشغوفين، مثل ديفيد، لتقديم رسائل حول الحاجة إلى العمل بشأن تغير المناخ.

والأهم من ذلك، إشراك الناس فى الحركة المتنامية لاتخاذ إجراءات لوقف تغير المناخ، ويتعاون ديفيد أتينبورنو مع الأمم المتحدة، وتتمثل الفكرة فى إثارة المزيد من الوعى قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ فى بولندا، والذى سيعقد خلال الأسبوعين الأولين من شهر ديسمبر.

وخلال المؤتمر، سيتم تقديم قصص تغير المناخ التى تم جمعها من جميع أنحاء العالم عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وهنا يأتى دور "فيس بوك، كما سيتم إطلاق حساب على تطبيق فيس بوك ماسنجر يحمل اسم "ActNow" ، وهو ما سيسمح للأمم المتحدة بجعل الأمر أسهل من أى وقت مضى على الناس لفهم الإجراءات التى يمكن أن تتخذها شخصيا فى الكفاح ضد تغير المناخ.

وأوضحت الأمم المتحدة فى بيان حديث أنه من المتوقع أن يؤدى تغير المناخ إلى إحداث فوضى فى أنتاركتيكا (Getty)، وسيوصى حساب ActNow.bot بالأعمال اليومية التى يمكن القيام بها، مثل تناول كميات أقل من اللحوم.