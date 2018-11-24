شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روبوت "صوفيا" تغنى دويتو مع "جيمى فالون" بفضل الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى حلقة عن الروبوت من برنامج "The Tonight Show"، غنى المذيع الأمريكى الشهير "جيمى فالون" دويتو مع الروبوت الشهيرة Sophia، التى لا تعد غريبة عن اهتمام الصحافة والإعلام، حيث إنها تصدرت عناوين الصحف بعد أن أصبحت أول مواطن روبوت فى العالم عندما تم منحها الجنسية فى المملكة العربية السعودية.
وتزعم صوفيا أنها تستطيع أن تغنى عددا كبيرا من الأغانى المختلفة باستخدام أداة ذكاء اصطناعى جديدة أضافها المطور إليها، وقال الروبوت "أحب أن أغنى الكاريوكى باستخدام صوتى الجديد بمساعدة الذكاء الاصطناعى".
يذكر أن الرئيس السابق لأبحاث الذكاء الاصطناعى فى فيس بوك، وجه انتقادات خاصة إلى صوفيا فى الماضى، ووصف الروبوت بأنه "دمية متحركة" بدلاً من كونه روبوت ذكياً، وكان هناك العديد من التقارير التى حذرت من اعتماد العالم على الذكاء الاصطناعى بشكل كبير، لأن هذا يمكن أن يؤدى إلى تهميش دور البشر فى المستقبل.
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