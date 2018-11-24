تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن رقاقة Snapdragon 8150 في 4 من ديسمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تدعم رقاقات Snapdragon 8150 الجيل القادم من الهواتف الذكية العام المقبل، وفي تقرير جديد نشر مؤخراً أشير إلى أن هاتف Moto Z4 هو أول الإصدارات التي تضم الرقاقة التي يعلن عنها رسمياً في مؤتمر يعقد في 4 من ديسمبر.

حصلت شركة كوالكوم على شهادة توثيق لرقاقة معالج Snapdragon 8150 عبر SoC خلال شهر أكتوبر، إستعداداً لإطلاق الرقاقة رسمياً وضم الرقاقة في إصدارات العام المقبل من الهواتف الذكية.

وفي تقرير جديد نشر مؤخراً تم التأكيد على إطلاق الرقاقة رسمياً في مؤتمر يعقد في 4 من ديسمبر، مع توقعات أن يطلق هاتف Moto Z4 كأول إصدارات الهواتف الذكية المميزة بالرقاقة الجديدة.

وتتميز رقاقة Snapdragon 8150 بالمعمارية ذاتها التي قدمت من هواوي في رقاقة Kirin 980، وأيضاً معمارية رقاقة سامسونج Exynos 9820، حيث تتميز الرقاقات بتصميم ثلاثي الطبقات للأنوية في وحدة المعالجة المركزية.

كما تضم رقاقة Snapdragon 8150 ثماني من الأنوية أيضاً، إلا أنها تأتي بمميزات جديدة لإدارة وحدة المعالج، حيث تقدم أكبر الأنوية سرعة 2.84، بينما تأتي 3 من الأنوية المتوسطة لتقدم سرعة 2.4GHz، بينما تأتي الأنوية الصغيرة بسرعة 1.78GHz والتي تختص بدعم كفاءة الآداء.

يذكر أن رقاقة Snapdragon 8150 تدعم العديد من الإصدارات المميزة من هواتف الأندوريد العام المقبل، ومن بينها هاتف سامسونج المميز Galaxy S10.

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