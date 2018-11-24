شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير يحذر: التغير المناخى يتسبب فى أضرار كارثية على الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الحكومة الأمريكية، أمس الجمعة، تقريرا عن تأثيرات تغير المناخ، بما فى ذلك حرائق الغابات المميتة، والأعاصير والموجات الحارة على نحو متزايد التى تضرب الولايات المتحدة بالفعل، ومخاطر وقوع المزيد من الكوارث.

ويقول مؤلفو التقرير، الذين يمثلون العديد من الوكالات الفيدرالية، إنهم على يقين أكثر من أى وقت مضى بأن تغير المناخ يشكل تهديدًا خطيرًا لصحة الأمريكيين، بالإضافة إلى البنية التحتية والموارد الطبيعية للبلاد.

ويقول التقرير: "ستستمر المخاطر المرتبطة بالمناخ فى النمو دون اتخاذ إجراءات إضافية، وفى حين أن الأمريكيين يستجيبون بطرق يمكن أن تعزز القدرة على الصمود وتحسين سبل العيش، لكن لا تقترب الجهود العالمية للتخفيف من أسباب تغير المناخ ولا الجهود الإقليمية للتكيف مع التأثيرات، حاليًا من المقاييس اللازمة لتجنب حدوث أضرار كبيرة للاقتصاد والبيئة فى الولايات المتحدة، وصحة الإنسان ورفاهيته على مدى العقود المقبلة".

التقرير نتيجة عمل أكثر من 300 من العلماء الحكوميين والمستقلين، إذ يعد بمثابة المجلد الثانى الذى سيتم إصداره عن تقييم المناخ الوطنى المكون من جزأين، والذى يستعرض علوم المناخ المتغير للأرض وما يعنيه بالنسبة للناس والكوكب، والذى يكشف أن الأمريكيون يشعرون فى جميع أنحاء البلاد مباشرة بتأثيرات تغير المناخ، بدءا من الزراعة والسياحة، وصولا إلى الحقول فى المناطق الريفية والمدن القريبة من البحر.