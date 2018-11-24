تكنولوجيا: رصد هاتف Realme U1 مع كاميرا خلفية مزدوجة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ستقوم شركة Realme بإطلاق جهاز جديد يدعي Realme U1، والذي سيكون أول هاتف ذكي يعمل بواسطة مجموعة شرائح Helio P70. وحتى والوقت الحالي، لقد كنا على علم بأنه سيتم وضع الكاميرا الامامية للهاتف على نتوء قطرة المياه، ولكن بفضل الصورة التي ظهرت مؤخرًا، لقد تمكنا من رؤية أماكن كاميرات الهاتف.

ومن المثير للدهشة ان تصميم الهاتف سيأتي مشابه لتصميم هاتف Realme 2، حيث سيتضمن إعداد كاميرا مزدوج مثبت أفقيًا مع مستشعر للبصمة من الخلف، كما ظهرت الجهة الخلفية باللون الزهري.

فقد ظهرت صورة للرئيس التنفيذي للشركة Madhav Sheth وهو يحمل الجهاز، حيث ظهر وهو يلتقط صور باستخدام الهاتف بعد حصوله على جائزة لأفضل علامة تجارية للعام وأفضل هاتف ذكي للعام (تحت 20000 روبية هندية) مع هاتف Realme 2 Pro. ولقد ظهرت هذه الصورة مع علامة مائية تشير إلى ان هاتف Realme U1 سيعتمد بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي.

وتدعي الشركة ان هاتف Realme U1 سيحصل على أفضل كاميرا امامية، مما يجعلنا متحمسين لرؤية ما سيقدمه الذكاء الاصطناعي مع هذا الهاتف.

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