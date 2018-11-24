الشاشة الذكية LG ThinQ WK9 أصبحت متوفرة الآن للشراء بسعر 200$

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت LG واحدة من الشركات الأولى التي كشفت النقاب عن الشاشات الذكية المزودة بالمساعد الرقمي Google Assistant في وقت سابق من هذا العام. كشفت الشركة النقاب عن الشاشة الذكية LG ThinQ WK9 Smart Display في شهر يناير من هذا العام، وعلى الرغم من إطلاق العديد من الشاشات الذكية منذ ذلك الحين، إلا أن شركة LG لم تقم بإطلاق شاشتها الذكية حتى الآن. أصبحت شاشة LG الذكية متوفرة الآن للشراء مقابل 200 دولار أمريكي.

جدير بالذكر أن LG ThinQ WK9 عبارة عن شاشة ذكية يمكن إستخدامها أيضا كمكبر ذكي للصوت والسبب الذي جعلنا نقول ذلك هو قدومها مع إثنين من مكبرات الصوت المعدلة من قبل Meridian Audio. وبغض النظر عن مكبرات الصوت المزدوجة، فإن جهاز LG ThinQ WK9 يضم أيضا شاشة حساسة للمس بحجم 8 إنش، فضلا عن خاصية Chromecast مما يتيح لك بث المحتوى إلى هذا الجهاز من جهاز آخر. ومع وجود كاميرا أعلى الشاشة، فهذا الجهاز سوف يتيح لك أيضا إجراء محادثات فيديو من خلال تطبيق Google Duo.

وبالنظر إلى أن الشاشة الذكية LG ThinQ WK9 تضم المساعد الرقمي Google Assistant، فهذا يجعلها قادرة على تنفيذ مجموعة متنوعة من المهام عن طريق الأوامر الصوتية فقط من المستخدمين. وتقول شركة LG بأن هذه الشاشة الذكية ستوفر تجربة صوتية مميزة. وقد تعاونت مع شركة Meridian Audio لضمان أن الشاشة الذكية تقدم جودة صوتية ” إستثنائية ” بفضل مكبرات الصوت المزدوجة.

المصدر.