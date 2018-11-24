Asus تشوق لقدوم الهاتف Zenfone Max Pro M2 مع بطارية أكبر ومعالج أسرع

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فرع شركة Asus في إندونيسيا بنشر تغريدة على شبكة تويتر تضم صورة تشويقية للهاتف Zenfone Max Pro M2، ولكن هذه الصورة التشويقية تبدو مضللة قليلاً لأنها تحاول الإشارة إلى أن الهاتف Zenfone Max Pro M2 سيضم ثلاث كاميرات في الخلف، على الرغم من أن التسريبات السابقة لمحت إلى أنه سيضم كاميرتين فقط جنبا إلى جنب مع فلاش LED في الأسفل.

سيتم كشف النقاب رسميا عن الهاتف Zenfone Max Pro M2 في اليوم 11 من شهر ديسمبر المقبل، والتغريدة تلمح بوضوح إلى أن البطارية ستكون واحدة من العناصر البارزة في هذا الهاتف الجديد. وعلاوة على ذلك، فهي تقول بأن الهاتف سيوفر تجربة لعب مميزة في إشارة إلى المعالج السريع.

إستخدمت شركة Asus الشاشات المزودة بالقطع لأول مرة في سلسلة هواتف Asus ZenFone 5 Series الراقية، ولكن قررت الشركة التايوانية الآن البدء بإستخدام هذا النوع من الشاشات في هواتفها الذكية المتوسطة، وستكون البداية مع الهاتف Zenfone Max Pro M2. وبغض النظر عن الشاشة، فمن المثير للإهتمام كذلك أن نجد بأن الكاميرا الأمامية ستأتي مرفوقة بفلاش LED، والذي سوف يساعد في إلتقاط صور السلفي في البيئات المظلمة.

عموما، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة Asus بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Zenfone Max Pro M2 في اليوم 11 من شهر ديسمبر المقبل مع نظام الأندرويد الخام، على الرغم من أن الهاتف لن يكون جزءًا من مبادرة Android One.

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